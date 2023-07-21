У Швейцарії блискавка вдарила двічі в одне й те ж місце: постраждали рятувальники

У громаді Мен’єр, що у кантоні Фрібур на заході Швейцарії, від двох ударів блискавки в одне й те ж місце спершу постраждали двоє людей, а згодом – рятувальники, які вирушили їм на допомогу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила поліція Фрібуру.

У п’ятницю близько 8:30 ранку за місцевим часом 51-річний чоловік і 16-річний хлопець постраждали від удару блискавки, коли працювали в полі.

Обоє зазнали поранень, причому старший чоловік був серйозно травмований. На допомогу людям вирушили карета швидкої допомоги та рятувальний вертоліт.

Під час рятувальних робіт у поліцейського й пілота вертольота також влучила блискавка.

"На щастя, вони не постраждали і змогли отримати допомогу на місці від працівників швидкої допомоги", – запевнили в поліції.

Постраждалих хлопця й чоловіка пізніше доправили до лікарні, зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, що на початку тижня лісові пожежі спалахнули у швейцарських Альпах у кантоні Вале поблизу італійського кордону.