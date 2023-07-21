В Швейцарии молния ударила дважды в одно и то же место: пострадали спасатели

В общине Меньер, что в кантоне Фрибур на западе Швейцарии, от двух ударов молнии в одно и то же место сначала пострадали два человека, а затем – спасатели, которые отправились им на помощь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила полиция Фрибура.

В пятницу около 8:30 утра по местному времени 51-летний мужчина и 16-летний парень пострадали от удара молнии, когда работали в поле.

Оба получили ранения, причем старший мужчина был серьезно травмирован. На помощь людям отправились карета скорой помощи и спасательный вертолет.

Во время спасательных работ в полицейского и пилота вертолета также попала молния.

"К счастью, они не пострадали и смогли получить помощь на месте от работников скорой помощи", – заверили в полиции.

Пострадавших парня и мужчину позже доставили в больницу, отметили правоохранители.

Напомним, что в начале недели лесные пожары вспыхнули в швейцарских Альпах в кантоне Вале вблизи итальянской границы.