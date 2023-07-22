У Хорватії потужний буревій розтрощив туристичний табір: впали десятки дерев

Найзахідніші регіони Хорватії 21 липня постраждали від потужного буревію з вітром і градом, особливий розголос отримали фотографії з кемпінгу, де десятки повалених дерев розтрощили намети й авто.

Про це повідомляє Jutarnji List, пише "Європейська правда".

Від негоди постраждав увесь регіон Істрія, але особливо – місто Новіград, що на березі Адріатичного моря. За словами свідків подій, буря налетіла близько 15:30 і тривала чверть години. Керівник місцевої пожежно-рятувальної служби каже, що не пригадує настільки руйнівної бурі за останні 30 років.

Photo: Milenko Novakovich, Poreč

Дуже постраждав кемпінг Aminess Camp Sirena, дивом обійшлося без летальних випадків. На території бази відпочинку впали десятки великих дерев, багато з них – на намети, будинки на колесах та автомобілі.

Goran Sebelic/CROPIX

Деякі люди розповідають, як дивом залишились живі, тому що за збігом обставин відійшли в інше місце, коли дерева падали на їхнє майно.

Goran Sebelic/CROPIX

Рятувальники кажуть, що наведення ладу на території займе кілька днів.

Goran Sebelic/CROPIX

Деякі туристи з кемпінгу вирішили, що на цьому закінчують відпустку, деякі хочуть залишатися, проте наведення ладу на базі відпочинку займе ще кілька днів. Відпочивальникам пропонують альтернативи у готелях міста.

В іншому місці у Новіграді дерево розчавило "швидку", також постраждало обладнання на будівельних майданчиках. Загалом у місті повалено близько 200 дерев.

Jutarnji List

Мер міста Антео Мілош каже, що на подолання наслідків негоди знадобиться близько тижня.

У службу цивільного захисту надійшло повідомлення про зникнення людини з яхти, що була у морі біля Новіграда, пошуки тривають.

У порту міста Брайдіца впав великий вантажний кран.

Раніше від цього ж буревію постраждала північ Італії, через град розміром з тенісний м’яч і падіння дерев постраждали понад сотня людей.