У Хорватії потужний буревій розтрощив туристичний табір: впали десятки дерев
Субота, 22 липня 2023, 09:17
Найзахідніші регіони Хорватії 21 липня постраждали від потужного буревію з вітром і градом, особливий розголос отримали фотографії з кемпінгу, де десятки повалених дерев розтрощили намети й авто.
Про це повідомляє Jutarnji List, пише "Європейська правда".
Від негоди постраждав увесь регіон Істрія, але особливо – місто Новіград, що на березі Адріатичного моря. За словами свідків подій, буря налетіла близько 15:30 і тривала чверть години. Керівник місцевої пожежно-рятувальної служби каже, що не пригадує настільки руйнівної бурі за останні 30 років.
Дуже постраждав кемпінг Aminess Camp Sirena, дивом обійшлося без летальних випадків. На території бази відпочинку впали десятки великих дерев, багато з них – на намети, будинки на колесах та автомобілі.
Деякі люди розповідають, як дивом залишились живі, тому що за збігом обставин відійшли в інше місце, коли дерева падали на їхнє майно.
Рятувальники кажуть, що наведення ладу на території займе кілька днів.
Деякі туристи з кемпінгу вирішили, що на цьому закінчують відпустку, деякі хочуть залишатися, проте наведення ладу на базі відпочинку займе ще кілька днів. Відпочивальникам пропонують альтернативи у готелях міста.
В іншому місці у Новіграді дерево розчавило "швидку", також постраждало обладнання на будівельних майданчиках. Загалом у місті повалено близько 200 дерев.
Мер міста Антео Мілош каже, що на подолання наслідків негоди знадобиться близько тижня.
У службу цивільного захисту надійшло повідомлення про зникнення людини з яхти, що була у морі біля Новіграда, пошуки тривають.
У порту міста Брайдіца впав великий вантажний кран.
Раніше від цього ж буревію постраждала північ Італії, через град розміром з тенісний м’яч і падіння дерев постраждали понад сотня людей.