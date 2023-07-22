В Хорватии мощный ураган разбил туристический лагерь: упали десятки деревьев
Суббота, 22 июля 2023, 09:17
Самые западные регионы Хорватии 21 июля пострадали от мощного урагана с ветром и градом, особую огласку получили фотографии из кемпинга, где десятки поваленных деревьев разбили палатки и авто.
Об этом сообщает Jutarnji List, пишет "Европейская правда".
От непогоды пострадал весь регион Истрия, но особенно – город Новиград, что на берегу Адриатического моря. По словам свидетелей событий, буря налетела около 15:30 и продолжалась четверть часа. Руководитель местной пожарно-спасательной службы говорит, что не припоминает столь разрушительной бури за последние 30 лет.
Сильно пострадал кемпинг Aminess Camp Sirena, чудом обошлось без летальных исходов. На территории базы отдыха упали десятки крупных деревьев, многие из них – на палатки, дома на колесах и автомобили.
Некоторые люди рассказывают, как чудом остались живы, потому что по стечению обстоятельств отошли в другое место, когда деревья падали на их имущество.
Спасатели говорят, что наведение порядка на территории займет несколько дней.
Некоторые туристы из кемпинга решили, что на этом заканчивают отпуск, некоторые хотят оставаться, однако наведение порядка на базе отдыха займет еще несколько дней. Отдыхающим предлагают альтернативы в отелях города.
В другом месте в Новиграде дерево раздавило "скорую", также пострадало оборудование на строительных площадках. Всего в городе повалено около 200 деревьев.
Мэр города Антео Милош говорит, что на преодоление последствий непогоды понадобится около недели.
В службу гражданской защиты поступило сообщение об исчезновении человека с яхты, которая была в море возле Новиграда, поиски продолжаются.
В порту города Брайдица упал большой грузовой кран.
Ранее от этого же урагана пострадал север Италии, из-за града размером с теннисный мяч и падения деревьев пострадали более сотни человек.