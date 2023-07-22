В Хорватии мощный ураган разбил туристический лагерь: упали десятки деревьев

Самые западные регионы Хорватии 21 июля пострадали от мощного урагана с ветром и градом, особую огласку получили фотографии из кемпинга, где десятки поваленных деревьев разбили палатки и авто.

Об этом сообщает Jutarnji List, пишет "Европейская правда".

От непогоды пострадал весь регион Истрия, но особенно – город Новиград, что на берегу Адриатического моря. По словам свидетелей событий, буря налетела около 15:30 и продолжалась четверть часа. Руководитель местной пожарно-спасательной службы говорит, что не припоминает столь разрушительной бури за последние 30 лет.

Фото: Milenko Novakovich, Poreč

Сильно пострадал кемпинг Aminess Camp Sirena, чудом обошлось без летальных исходов. На территории базы отдыха упали десятки крупных деревьев, многие из них – на палатки, дома на колесах и автомобили.

Goran Sebelic/CROPIX

Некоторые люди рассказывают, как чудом остались живы, потому что по стечению обстоятельств отошли в другое место, когда деревья падали на их имущество.

Goran Sebelic/CROPIX

Спасатели говорят, что наведение порядка на территории займет несколько дней.

Goran Sebelic/CROPIX

Некоторые туристы из кемпинга решили, что на этом заканчивают отпуск, некоторые хотят оставаться, однако наведение порядка на базе отдыха займет еще несколько дней. Отдыхающим предлагают альтернативы в отелях города.

В другом месте в Новиграде дерево раздавило "скорую", также пострадало оборудование на строительных площадках. Всего в городе повалено около 200 деревьев.

Jutarnji List

Мэр города Антео Милош говорит, что на преодоление последствий непогоды понадобится около недели.

В службу гражданской защиты поступило сообщение об исчезновении человека с яхты, которая была в море возле Новиграда, поиски продолжаются.

В порту города Брайдица упал большой грузовой кран.

Ранее от этого же урагана пострадал север Италии, из-за града размером с теннисный мяч и падения деревьев пострадали более сотни человек.