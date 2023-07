"Їжа – не зброя": Боррель різко відреагував на обстріл Росією українських портів

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив останні обстріли Росією портової інфраструктури України.

Свою реакцію Боррель виклав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Топ-дипломат Євросоюзу підкреслив, що Росія щоденними цілеспрямованими атаками руйнує українські зерносховища та портову інфраструктуру.

"Подальше використання Росією продовольства як зброї та припинення дії Чорноморської зернової угоди впливає на глобальну продовольчу безпеку, ставлячи під загрозу мільйони людей", – додав він, супроводивши твіт хештегом "Їжа – не зброя".

Russia has been destroying Ukraine’s grain storage facilities and port infrastructure with daily targeted attacks.



Russia’s continued weaponisation of food and the termination of the #BSGI is affecting global food security, putting millions of people at risk.#FoodisNotAWeapon