У Нідерландах чотири партії наближаються до коаліційної угоди

У Нідерландах потенційні коаліційні партнери наближаються до домовленості про уряд, а лідер "Партії свободи" натякнув, що вже має кандидата на посаду прем’єра.

Про це повідомляє NOS з посиланням на поінформовані джерела, пише "Європейська правда".

У суботу перемовники чотирьох партій – переможиці виборів, правої "Партії свободи", а також "Новий соціальний контракт" NSC, "Народна партія за свободу та демократію (VVD) і "Фермерсько-громадянський рух" (BBB) – розпочали п’ятий день змістовних обговорень.

Обізнані з процесом джерела кажуть, що домовленості мають фіналізувати до наступної середи. Проєкт документа буде мати приблизно 36 сторінок, що охоплюють 12 основних сфер політики, від охорони здоров’я до міграції.

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За цей час будуть тривати не лише міжпартійні переговори – партіям також потрібно узгоджувати домовленості всередині своїх політсил.

Тим часом лідер "Партії свободи" Герт Вілдерс заявив, що вже визначився з кандидатом, якого хоче пропонувати на прем’єрську посаду, та попередньо спілкувався з ним. Він не став розкривати інших деталей, зокрема й того, чи будуть обговорювати цю кандидатуру на міжпартійних переговорах у суботу.

Останніми днями лідери VVD, NSC та BBB казали, що дискусій про можливого кандидата на посаду прем’єра ще не було.

Нагадаємо, сам Вілдерс зняв свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра, на яку він претендував після перемоги своєї партії на дострокових парламентських виборах минулого року.

Очільник нідерландських ультраправих визнав, що йому не вдалось заручитись підтримкою всіх партій, з якими він вів переговори про коаліцію.

Між партіями тривалий час виринали помітні суперечності, пов’язані передусім із жорсткою антиімміграційною позицією ультраправих.

Раніше ЗМІ називали серед потенційних кандидатів у прем’єри представника Лейбористської партії Кіма Путтерса, який є посередником у коаліційних переговорах, та колишнього депутата-лейбориста Рональда Пластерка.