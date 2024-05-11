У Нідерландах чотири партії наближаються до коаліційної угоди
У Нідерландах потенційні коаліційні партнери наближаються до домовленості про уряд, а лідер "Партії свободи" натякнув, що вже має кандидата на посаду прем’єра.
Про це повідомляє NOS з посиланням на поінформовані джерела, пише "Європейська правда".
У суботу перемовники чотирьох партій – переможиці виборів, правої "Партії свободи", а також "Новий соціальний контракт" NSC, "Народна партія за свободу та демократію (VVD) і "Фермерсько-громадянський рух" (BBB) – розпочали п’ятий день змістовних обговорень.
Обізнані з процесом джерела кажуть, що домовленості мають фіналізувати до наступної середи. Проєкт документа буде мати приблизно 36 сторінок, що охоплюють 12 основних сфер політики, від охорони здоров’я до міграції.
За цей час будуть тривати не лише міжпартійні переговори – партіям також потрібно узгоджувати домовленості всередині своїх політсил.
Тим часом лідер "Партії свободи" Герт Вілдерс заявив, що вже визначився з кандидатом, якого хоче пропонувати на прем’єрську посаду, та попередньо спілкувався з ним. Він не став розкривати інших деталей, зокрема й того, чи будуть обговорювати цю кандидатуру на міжпартійних переговорах у суботу.
Останніми днями лідери VVD, NSC та BBB казали, що дискусій про можливого кандидата на посаду прем’єра ще не було.
Нагадаємо, сам Вілдерс зняв свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра, на яку він претендував після перемоги своєї партії на дострокових парламентських виборах минулого року.
Очільник нідерландських ультраправих визнав, що йому не вдалось заручитись підтримкою всіх партій, з якими він вів переговори про коаліцію.
Між партіями тривалий час виринали помітні суперечності, пов’язані передусім із жорсткою антиімміграційною позицією ультраправих.
Раніше ЗМІ називали серед потенційних кандидатів у прем’єри представника Лейбористської партії Кіма Путтерса, який є посередником у коаліційних переговорах, та колишнього депутата-лейбориста Рональда Пластерка.