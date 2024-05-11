Грузинська влада хоче ліквідувати дорадчу групу при ЦВК з громадськими експертами

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" підготувала проєкт змін до Виборчого кодексу, який передбачає ліквідацію дорадчої групи громадських та міжнародних експертів при ЦВК.

Про це повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда".

Дорадча група мала бути призначена протягом 10 днів після призначення виборів, її учасниками мали стати представник омбудсмена та міжнародні й грузинські експерти, відібрані організаціями-спостерігачами.

Депутати "Грузинської мрії" підготували проєкт змін до Виборчого кодексу, в якому передбачається її ліквідація.

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"Доцільність ліквідації дорадчої групи підтверджується наявним практичним досвідом, який показав, що ця група фактично не функціонує, що в основному спричинено небажанням організацій-спостерігачів брати участь у її діяльності", – зазначили ініціатори проєкту.

Група за чинним законодавством мала надати ЦВК рекомендації щодо процесу розгляду спорів. Постановою ЦВК їй могли надавати додаткові функції, як спостереження за процесом перерахунку результатів голосування.

Нещодавно парламент Грузії вперше за тривалий час затвердив постійного очільника ЦВК – після змін, які дозволили обирати голову ЦВК простою більшістю і які критикував ЄС.

Як відомо, парламентські вибори у Грузії заплановані на 26 жовтня. Ці вибори вперше відбудуться лише за пропорційною системою, без мажоритарних округів.