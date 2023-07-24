"Еда - не оружие": Боррель резко отреагировал на обстрел Россией украинских портов

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил последние обстрелы Россией портовой инфраструктуры Украины.

Свою реакцию Боррель выложил в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Топ-дипломат Евросоюза подчеркнул, что Россия ежедневными целенаправленными атаками разрушает украинские зернохранилища и портовую инфраструктуру.

"Дальнейшее использование Россией продовольствия как оружия и прекращение действия Черноморского зернового соглашения влияет на глобальную продовольственную безопасность, ставя под угрозу миллионы людей", – добавил он, сопроводив твит хэштегом "Еда – не оружие".

Russia has been destroying Ukraine’s grain storage facilities and port infrastructure with daily targeted attacks.



Russia’s continued weaponisation of food and the termination of the #BSGI is affecting global food security, putting millions of people at risk.#FoodisNotAWeapon — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 24, 2023

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

В частности, ночью 24 июля российские военные нанесли очередной удар по Одесской области. По данным украинских военных, целью атаки стала портовая инфраструктура Дуная. В результате ударов разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения других грузов.

На этом фоне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал активнее помогать Украине.