"Еда - не оружие": Боррель резко отреагировал на обстрел Россией украинских портов

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил последние обстрелы Россией портовой инфраструктуры Украины.

Свою реакцию Боррель выложил в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Топ-дипломат Евросоюза подчеркнул, что Россия ежедневными целенаправленными атаками разрушает украинские зернохранилища и портовую инфраструктуру.

"Дальнейшее использование Россией продовольствия как оружия и прекращение действия Черноморского зернового соглашения влияет на глобальную продовольственную безопасность, ставя под угрозу миллионы людей", – добавил он, сопроводив твит хэштегом "Еда – не оружие".

Russia has been destroying Ukraine’s grain storage facilities and port infrastructure with daily targeted attacks.



Russia’s continued weaponisation of food and the termination of the #BSGI is affecting global food security, putting millions of people at risk.#FoodisNotAWeapon