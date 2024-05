У мережі з’явився лист членів Конгресу США до грузинської влади щодо закону про "іноагентів"

Група членів Конгресу США звернулися з листом до прем’єра Грузії, у якому закликають грузинську владу не ухвалювати скандальний проєкт закону "Про прозорість іноземного впливу".

Як повідомляє "Європейська правда", фото листа з підписами опублікував у Twitter (X) директор Міжнародного республіканського інституту, проте на власних сторінках ключових підписантів і комітету інформації про це немає.

Звернення на ім’я прем’єра Іраклія Кобахідзе підписали очільник Комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккоул, член комітету Грегорі Мікс, очільник підкомітету з питань Європи Томас Кін і член даного підкомітету Вільям Кітінг та ще 12 членів Конгресу.

US Congress to 🇬🇪Georgian government: “That your actions have drawn condemnation from your country’s closest partners and praise from the country that occupies 20% of your sovereign territory should be a clear indication that you are taking #Georgia down the wrong path.” ⁦⁦ pic.twitter.com/RObUriDUSZ

