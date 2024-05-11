У мережі з’явився лист членів Конгресу США до грузинської влади щодо закону про "іноагентів"

Група членів Конгресу США звернулися з листом до прем’єра Грузії, у якому закликають грузинську владу не ухвалювати скандальний проєкт закону "Про прозорість іноземного впливу".

Як повідомляє "Європейська правда", фото листа з підписами опублікував у Twitter (X) директор Міжнародного республіканського інституту, проте на власних сторінках ключових підписантів і комітету інформації про це немає.

Звернення на ім’я прем’єра Іраклія Кобахідзе підписали очільник Комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккоул, член комітету Грегорі Мікс, очільник підкомітету з питань Європи Томас Кін і член даного підкомітету Вільям Кітінг та ще 12 членів Конгресу.

US Congress to 🇬🇪Georgian government: “That your actions have drawn condemnation from your country’s closest partners and praise from the country that occupies 20% of your sovereign territory should be a clear indication that you are taking #Georgia down the wrong path.” ⁦⁦ pic.twitter.com/RObUriDUSZ Реклама: May 11, 2024

Підписанти висловлюють подив поверненням на розгляду проєкту про "іноагентів", оскільки він суперечить озвучуваним грузинською владою прагненням до співпраці із Заходом та США зокрема.

"Явним приводом проєкту про "іноагентів" є встановлення контролю над тими ж партнерами, які десятиліттями співпрацювали з грузинським народом для підтримки його трансатлантичної інтеграції. Ухвалення цього закону суперечить волі грузинського народу, який бачить своє майбутнє на Заході", – наголошують члени Конгресу.

Вони відкидають твердження грузинської влади, що проєкт буцімто наслідує американське законодавство, та вказують на його подібність до російського закону про "іноагентів" 2012 року, який також просували під виглядом "підвищення прозорості", а потім використали для наступу на нелояльних до влади.

"Ми віримо, що грузинський народ заслуговує та прагне кращого, більш демократичного майбутнього. Ухвалення цього закону лише дозволить зловмисному впливу Росії розширюватися у Грузії", – зазначають підписанти.

У листі вони також звернули увагу на заяви співзасновника та почесного голови Бідзіни Іванішвілі, який обіцяв покарати опозицію за нібито злочини, скоєні під час їхнього перебування при владі, та заявляв, що США та європейські партнери буцімто хочуть "підважити суверенітет Грузії".

"Ми засуджуємо ці атакуючі й огидні заяви Іванішвілі", – заявили члени Конгресу.

Вони окремо висловили стурбованість силовою реакцією влади на протести проти ухвалення закону і випадками побиття опозиційних політиків.

"Цікаво, що провідний російський пропагандист і фашистський ідеолог Александр Дугін заявив, що "Грузія на правильному шляху", а глава МЗС РФ Сергєй Лавров висловив підтримку проєкту", – зауважили члени Конгресу.

Це остання із серії заяв від західних партнерів, що посилюють тиск на грузинську владу перед розглядом проєкту у фінальному, третьому читанні.

У п'ятницю країни Північної Європи та Балтії у спільній заяві попередили, що грузинська влада обрала тривожну траєкторію, яка руйнує європейське майбутнє Грузії.

Додаткові попередження пролунали і від радника президента США з нацбезпеки.

Посли ЄС обговорювали, як ухвалення скандального проєкту може вплинути на євроінтеграцію Грузії. За неофіційними даними, у ЄС не відкидають, що можуть позбавити Грузію безвізового режиму, якщо закон ухвалять.

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.

На суботу 11 травня у Тбілісі запланована велика акція протесту проти ухвалення закону.