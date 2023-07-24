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Голова МЗС Литви про обстріли Росією портів: Час подвоїти наші зусилля

Понеділок, 24 липня 2023, 16:53

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає за необхідне активніше допомагати Україні на тлі посилення російських обстрілів чорноморських портів.

Про це Ландсбергіс написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

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Голова литовського МЗС зауважив, що після Вільнюського саміту НАТО російський президент Владімір Путін почувається "заохоченим до ескалації": вийшов із Чорноморської зернової угоди, атакував Одесу, а тепер – ще й дунайський порт.

"Ми повинні зробити так, щоб нашу рішучість допомогти Україні перемогти і отримати членство в НАТО зрозуміли краще. Час подвоїти наші зусилля", – підкреслив він.

Раніше українське оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі 24 липня російські військові завдали чергового удару по Одеській області. За даними українських військових, метою атаки стала портова інфраструктура Дунаю.

Унаслідок ударів зруйновано ангар із зерном, пошкоджено резервуари для зберігання інших вантажів. В одному з виробничих приміщень виникла пожежа.

Глава військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер повідомив, що під час атаки постраждали шестеро співробітників порту. Чотирьох госпіталізували з пораненнями.

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