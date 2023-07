Голова МЗС Литви про обстріли Росією портів: Час подвоїти наші зусилля

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає за необхідне активніше допомагати Україні на тлі посилення російських обстрілів чорноморських портів.

Про це Ландсбергіс написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Голова литовського МЗС зауважив, що після Вільнюського саміту НАТО російський президент Владімір Путін почувається "заохоченим до ескалації": вийшов із Чорноморської зернової угоди, атакував Одесу, а тепер – ще й дунайський порт.

"Ми повинні зробити так, щоб нашу рішучість допомогти Україні перемогти і отримати членство в НАТО зрозуміли краще. Час подвоїти наші зусилля", – підкреслив він.

Since Vilnius NATO summit Putin feels emboldened to escalate, pulling out of the grain deal, attacking Odesa and now a Danube port.

We must make sure our determination to help Ukraine to victory, and NATO membership, is better understood. Time to double-down on our efforts.