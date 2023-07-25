У Німеччині назвали неприйнятним закриття кордонів для зерна сусідами України

Після відмови Росії від реалізації Чорноморської зернової ініціативи міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір закликав посилити альтернативні транспортні маршрути.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau, він сказав в спільній ранковій програмі новин телеканалів ARD і ZDF перед зустріччю міністрів сільського господарства ЄС в Брюсселі.

Європейський Союз повинен "посилити альтернативні експортні маршрути за межами Чорного моря", заявив Оздемір.

Він сказав, що необхідно чітко визначити, "який альтернативний маршрут є найкращим", і що для сусідніх країн "неприйнятно" закривати свої кордони з Україною.

Побоювання східноєвропейських країн, що їхнім фермерам може загрожувати український імпорт, є вирішуваною проблемою, вважає міністр.

За його словами, українську продукцію потрібно транспортувати до європейських портів – "а потім відправляти звідти на Глобальний Південь".

"Багато країн залежать від зерна з України. Тому ми повинні зробити все можливе, щоб "зернова угода" була відновлена. Водночас, ми повинні допомогти Україні вивезти зерно з країни, щоб воно потрапило туди, де його терміново потребують", – заявив Оздемір.

Нагадаємо, 2 травня Єврокомісія запровадила обмеження щодо експорту до 5 країн ЄС українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. 5 червня обмеження були продовжені до 15 вересня.

Поява цих обмежень стала реакцією Брюсселя на заборони, запроваджені щодо українського агроекспорту для захисту свого ринку чотирма країнами ЄС: Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Болгарією

Минулого тижня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пригрозив не відкривати кордон з Україною для зернових продуктів після 15 вересня.

У відповідь український прем'єр Денис Шмигаль назвав "недружнім та популістським" кроком плани Польщі блокувати експорт українського зерна.

Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина спільно звернулись до ЄС із проханням продовжити заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня.

Детально про ситуацію з агроекспортом через кордони ЄС у статті: Як Польща загострює кризу щодо українського агроекспорту