В Германии назвали неприемлемым закрытие границ для зерна соседями Украины

После отказа России от реализации Черноморской зерновой инициативы министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал усилить альтернативные транспортные маршруты.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau, он сказал в совместной утренней программе новостей телеканалов ARD и ZDF перед встречей министров сельского хозяйства ЕС в Брюсселе.

Европейский Союз должен "усилить альтернативные экспортные маршруты за пределами Черного моря", заявил Оздемир.

Он сказал, что необходимо четко определить, "какой альтернативный маршрут является наилучшим", и что для соседних стран "неприемлемо" закрывать свои границы с Украиной.

Опасения восточноевропейских стран, что их фермерам может угрожать украинский импорт, является решаемой проблемой, считает министр.

По его словам, украинскую продукцию нужно транспортировать в европейские порты – "а затем отправлять оттуда на Глобальный Юг".

"Многие страны зависят от зерна из Украины. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы "зерновая сделка" была восстановлена. В то же время, мы должны помочь Украине вывезти зерно из страны, чтобы оно попало туда, где в нем срочно нуждаются", – заявил Оздемир.

Напомним, 2 мая Еврокомиссия ввела ограничения по экспорту в 5 стран ЕС украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. 5 июня ограничения были продлены до 15 сентября.

Появление этих ограничений стало реакцией Брюсселя на запреты, введенные в отношении украинского агроэкспорта для защиты своего рынка четырьмя странами ЕС: Польшей, Венгрией, Словакией и Болгарией

На прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил не открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября.

В ответ украинский премьер Денис Шмыгаль назвал "недружественным и популистским" шагом планы Польши блокировать экспорт украинского зерна.

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия совместно обратились к ЕС с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Подробно о ситуации с агроэкспортом через границы ЕС в статье: Как Польша обостряет кризис по украинскому агроэкспорту