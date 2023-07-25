МЗС Молдови викликало посла РФ після публікації про стеження через посольство

Посла Росії в Молдові Олега Васнецова викликали до Міністерства закордонних справ і євроінтеграції після оприлюднення розслідування про стеження російських спецслужб за молдовською владою за допомогою посольства у Кишиневі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства Молдови.

У міністерстві наголосили, що "аналізують характер і масштаби цих шпигунських дій, включаючи діяльність осіб, згаданих у розслідуванні", щоб швидко і адекватно відреагувати на ситуацію.

"Вважаємо абсолютно неприйнятними будь-які акти шпигунства та іноземного втручання у внутрішні справи Республіки Молдова, які є прямим викликом суверенітету і національній безпеці нашої держави", – йдеться у повідомленні молдовського МЗС.

Від російського посла Молдова вимагатиме пояснень щодо ситуації, що склалася.

У відомстві додали, що залежно від подальшого розвитку подій молдовська влада "розгляне кілька варіантів реагування".

Нагадаємо, у свіжому розслідуванні Jurnal TV і The Insider йшлося, що на даху російського посольства в Молдові встановлено десятки антен і супутникових тарілок, які спецслужби РФ використовують для стеження.

Раніше у квітні Центр "Досьє" опублікував розслідування, в якому йшлося, що спецслужби РФ встановили в країнах Європи систему стеження за допомогою антен на посольствах, які обслуговували вислані з цих країн російські дипломати.