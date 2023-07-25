МИД Молдовы вызвал посла РФ из-за публикации о слежке через посольство

Посла России в Молдове Олега Васнецова вызвали в Министерство иностранных дел и евроинтеграции после обнародования расследования о слежке российских спецслужб за молдовскими властями с помощью посольства в Кишиневе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Молдовы.

В министерстве отметили, что "анализируют характер и масштабы этих шпионских действий, включая деятельность лиц, упомянутых в расследовании", чтобы быстро и адекватно отреагировать на ситуацию.

"Считаем абсолютно неприемлемыми любые акты шпионажа и иностранного вмешательства во внутренние дела Республики Молдова, которые являются прямым вызовом суверенитету и национальной безопасности нашего государства", – говорится в сообщении молдовского МИД.

От российского посла Молдова потребует объяснений относительно сложившейся ситуации.

В ведомстве добавили, что в зависимости от дальнейшего развития событий молдовские власти "рассмотрят несколько вариантов реагирования".

Напомним, в свежем расследовании Jurnal TV и The Insider говорилось, что на крыше российского посольства в Молдове установлены десятки антенн и спутниковых тарелок, которые спецслужбы РФ используют для слежки.

В апреле Центр "Досье" опубликовал расследование, в котором говорилось, что спецслужбы РФ установили в странах Европы систему слежки с помощью антенн на посольствах, которые обслуживали высланные из этих стран российские дипломаты.