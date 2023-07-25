У Франції обурилися встановленню газового котла в Єлисейському палаці

Встановлення нового газового котла в Єлисейському палаці на тлі зусиль з декарбонізації і закликів населення до економії викликало обурення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Заміна двох нафтових котлів на тепловий насос і газовий котел поставила під сумнів приклад, який влада подає французам.

"Газовий котел, його потрібно прибрати французам, але, з іншого боку, його треба встановити на Єлисейських полях, щоб краще обігрівати Макрона та його сім'ю ", – обурився депутат Європарламенту Жан-Лін Лакапель. Його обурення розділили кілька інших політиків.

Про існування цього газового котла повідомила Рахункова палата у своєму щорічному звіті під назвою "Рахунки та управління службами Адміністрації президента республіки". "Адміністрація президента також припинила придбання та споживання мазуту з вересня 2022 року, після заміни мазутного котла на газовий котел", – йдеться у звіті.

Заміна обійшлася платникам податків в кругленьку суму у 100 тисяч євро.

У Єлисейському палаці захищають ці витрати. Там стверджують, що вживають заходів для підвищення енергоефективності. Однак з 1 липня 2022 року роботу котла, що працює на мазуті, було заборонено, а про заміну його на новий, сучасний котел, який споживає менше і викидає менше CO2, не йшлося.

"Газовий котел був нашим єдиним рішенням", – виправдовується представник Єлисейського палацу. За його словами, будь-яка інша система вимагала б надто складних робіт, особливо з прокладанням трубопроводів, що могло зустріти опір з боку установ, які опікуються збереженням історико-культурних пам'яток.

"Критика є необґрунтованою, – скаржиться оточення президента Франції, – 70% витрат на електроенергію покриватиме тепловий насос, який працює на електриці. Решту компенсує газовий котел, встановлення якого заборонене лише в новобудовах".

Нагадаємо, на початку липня Федеральний конституційний суд Німеччини в терміновому порядку призупинив ухвалення в Бундестазі нового законопроєкту, спрямованого на впровадження екологічніших систем опалення.

Між тим, уряд Франції оголосив про програму доплат, покликану заохочувати людей нести власний одяг і взуття на ремонт замість купувати новий – це має зменшити кількість текстильних відходів.