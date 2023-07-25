Во Франции возмутились установке газового котла в Елисейском дворце

Установка нового газового котла в Елисейском дворце на фоне усилий по декарбонизации и призывов населения к экономии вызвала возмущение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Замена двух нефтяных котлов на тепловой насос и газовый котел поставила под сомнение пример, который власть подает французам.

"Газовый котел, его нужно убрать французам, но, с другой стороны, его нужно установить на Елисейских полях, чтобы лучше обогревать Макрона и его семью", – возмутился депутат Европарламента Жан-Лин Лакапель.

О существовании этого газового котла сообщила Счетная палата в своем ежегодном отчете под названием "Счета и управление службами Администрации президента республики". "Администрация президента также прекратила приобретение и потребление мазута с сентября 2022 года, после замены мазутного котла на газовый котел", – говорится в отчете.

Замена обошлась налогоплательщикам в кругленькую сумму в 100 тысяч евро.

В Елисейском дворце защищают эти расходы. Там утверждают, что принимают меры для повышения энергоэффективности. Однако с 1 июля 2022 года существование котла, работающего на мазуте, было запрещено, а о замене его на новый, современный, потребляющий меньше и выбрасывающий меньше CO2, речь не шла.

"Газовый котел был нашим единственным решением", – оправдывается представитель Елисейского дворца. По его словам, любая другая система требовала бы слишком тяжелых работ, особенно с прокладкой трубопроводов, что могло встретить сопротивление со стороны учреждений, которые занимаются сохранением историко-культурных памятников.

"Критика необоснованна, – жалуется окружение президента Франции, – 70% расходов на электроэнергию будет покрывать тепловой насос, работающий на электричестве. Остальное компенсирует газовый котел, установка которого запрещена только в новостройках".

Напомним, в начале июля Федеральный конституционный суд Германии в срочном порядке приостановил принятие в Бундестаге нового законопроекта, направленного на внедрение более экологичных систем отопления.

Между тем правительство Франции объявило о программе доплат, призванной поощрять людей нести собственную одежду и обувь в ремонт вместо того, чтобы покупать новую – это должно уменьшить количество текстильных отходов.