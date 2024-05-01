У Португалії чоловіка тримали в рабстві 17 років, поліція затримала чотирьох

Кримінальна поліція Португалії заарештувала чотирьох людей за підозрою в утриманні 54-річного чоловіка в умовах, подібних до рабства, протягом 17 років у муніципалітеті Браганса на півночі країни.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", поліція оголосила 1 травня.

Під час перебування в рабстві 54-річний чоловік зазнавав фізичного й психологічного насильства. Його також змушували виконувати сільськогосподарські роботи на користь третіх осіб, заявила португальська кримінальна поліція.

За свою роботу чоловік не отримував оплату, а підозрювані володіли його документами й контролювали кожен його крок.

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"Він жив у принизливих умовах, ночував у фургоні в аварійному стані, в таборі, без мінімальних умов для життя, здоров'я, гігієни та харчування. Обвинувачені ніколи не дозволяли йому отримати медичну допомогу – навіть коли він потрапив у серйозну аварію", – йдеться в повідомленні.

Чоловіку зрештою вдалось втекти з рабства, й наразі, за словами правоохоронців, він отримує спеціалізовану підтримку.

Заарештовані у віці 37-44 років постануть перед суддею за підозрою у злочинах, пов'язаних з рабством, торгівлею людьми та підробкою документів. Їх раніше судили за злочини, пов'язані з нерухомістю.

У Португалії зростають випадки трудової експлуатації й торгівлі людьми, особливо в сільськогосподарському секторі. У 2022 році Рада Європи заявила, що португальська влада ідентифікувала 1152 ймовірних жертв торгівлі людьми за 2016-2020 роки.

Нещодавно президент Португалії припустив, що країна має запропонувати відшкодування колишнім колоніям за політику Лісабону у колоніальну добу, але в уряді цю ідею відхилили.