У Греції першотравневі демонстрації поєдналися з пропалестинськими гаслами

Велика демонстрація у столиці Греції Афінах на 1 травня поєдналася зі страйком та акцією на підтримку палестинців.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

На 1 травня найбільші профспілки Греції оголосили страйк тривалістю 24 години, що вплинув на роботу портів та громадського транспорту.

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У ході в центрі Афін взяли участь сотні людей. Багато протестувальників прийшли на демонстрацію з палестинськими прапорами і гаслами солідарності та запустили у небо повітряні кульки кольорів палестинського прапора.

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Демонстранти вимагали підвищення заробітної плати, яке компенсувало би заходи жорсткої економії у попередні роки і відповідні скорочення заробітних плат через боргову кризу.

Нещодавно уряд Кіріакоса Міцотакіса оголосив план премій до заробітної плати бюджетників, що з 2025 року можуть сягати до 15% річної зарплати. На це пролунала критика, що премії стануть зовсім незначною компенсацією порівняно з тим, як за цей час знизилися реальні заробітні плати.

У Франції першотравневі демонстрації пройшли у десятках місць, подекуди радикальні групи влаштували заворушення.

У Стамбулі на першотравневих протестах затримали понад 200 людей.