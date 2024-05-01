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У Греції першотравневі демонстрації поєдналися з пропалестинськими гаслами

Новини — Середа, 1 травня 2024, 18:04 — Марія Ємець

Велика демонстрація у столиці Греції Афінах на 1 травня поєдналася зі страйком та акцією на підтримку палестинців. 

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда". 

На 1 травня найбільші профспілки Греції оголосили страйк тривалістю 24 години, що вплинув на роботу портів та громадського транспорту. 

 
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У ході в центрі Афін взяли участь сотні людей. Багато протестувальників прийшли на демонстрацію з палестинськими прапорами і гаслами солідарності та запустили у небо повітряні кульки кольорів палестинського прапора. 

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Демонстранти вимагали підвищення заробітної плати, яке компенсувало би заходи жорсткої економії у попередні роки і відповідні скорочення заробітних плат через боргову кризу. 

Нещодавно уряд Кіріакоса Міцотакіса оголосив план премій до заробітної плати бюджетників, що з 2025 року можуть сягати до 15% річної зарплати. На це пролунала критика, що премії стануть зовсім незначною компенсацією порівняно з тим, як за цей час знизилися реальні заробітні плати. 

У Франції першотравневі демонстрації пройшли у десятках місць, подекуди радикальні групи влаштували заворушення. 

У Стамбулі на першотравневих протестах затримали понад 200 людей. 

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