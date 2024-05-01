Ліві екстремісти заявили, що спалили будинок гендиректора концерну Rheinmetall

Прихильники лівого екстремістського руху RAF заявили, що в ніч проти 29 квітня садовий будинок генерального директора концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, звинувативши його в "наживанні" на продажах зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Невідомі зловмисники опублікували листа в інтернеті, де взяли на себе відповідальність за підпал дому Паппергера.

У листі-зізнанні йдеться про те, що "Rheinmetall є одним з тих, хто наживається на так званому поворотному моменті" (Zeitenwende) – цим словом влада Німеччини описує зміну оборонної політики через повномасштабну війну Росії проти України.

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Також стверджується, що збройова компанія накопичує "різні старі види бронетехніки", "яку тепер можна було б продати Україні", тому "Rheinmetall планує, виробляє і вбиває не лише в національному масштабі".

У кінці листа автори натякають на ув'язнену представницю руху RAF Даніелу Клетте, закликаючи до її звільнення: "Сили і удачі всім тим, хто переховується від радикальних лівих і тим, хто погоджується войовничо атакувати силові структури!"

Колишню ліву терористку Даніелу Клетте, яка переховувалась понад 30 років, заарештували в Берліні на початку року. Під час обшуку у квартирі, де затримали Клетте, були виявлені ручна граната та інші небезпечні предмети.

Rheinmetall з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прийняв низку замовлень на постачання Києву озброєнь, а також оголосив про відкриття кількох заводів в Україні.