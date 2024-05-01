У Стамбулі затримали понад 200 людей на першотравневих протестах

Турецька поліція затримала 210 людей на першотравневій акції на площі Таксім у Стамбулі, проведення якої влада напередодні заборонила.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив у Twitter (X) міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

За словами очільника турецького МВС, затримані "не дослухалися до наших попереджень і спробували пройти до площі Таксім і напасти на наших поліцейських у День праці і солідарності 1 травня".

МВС Туреччини оголосило про заборону першотравневих демонстрацій у Стамбулі 29 квітня й залучило 42 тисячі правоохоронців для блокування підходів до площі Таксім.

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Фото: Reuters

Тим не менш, сотні людей включно з мером Стамбула Екремом Імамоглу, представником опозиції, взяли участь у символічному марші до площі, щоб висловити протест проти стрімкої інфляції та економічних труднощів.

Фото: Reuters

Туреччина забороняє першотравневі протести на стамбульській площі Таксім – яка має важливе значення як місце протестів – з 2013 року у відповідь на масові антиурядові акції.

Нагадаємо, під час багатотисячних демонстрацій у багатьох містах Франції до 1 травня подекуди сталися заворушення та затримання.