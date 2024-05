Почала діяти угода про асоціацію ЄС з країнами Центральної Америки

З 1 травня офіційно набула чинності торговельна Угода про асоціацію між Євросоюзом та державами Центральної Америки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив профільний єврокомісар та віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Наша торговельна угода з Центральною Америкою, що попередньо застосовувалася з 2013 року, відтепер офіційно набирає чинності. Ми знаємо, що вона вже працює для людей та бізнесу. Очікуємо на ще тісніші зв’язки між нашими регіонами", – прокоментував він.

✅ Done.



🇪🇺 🤝🌎Our Trade Agreement with Central America – provisionally applied since 2013 – officially enters into force today.



We know it’s working for people and businesses already.



We look forward to ever closer ties between our regions. https://t.co/heKBy1VPgk

