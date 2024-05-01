ЗМІ: Словаччина дала тимчасовий захист соратнику Медведчука Марчевському
Словаччина надала тимчасовий захист проросійському пропагандисту Артему Марчевському, колишньому генпродюсеру телеканалу "112 Україна", якого також звинувачують у проведенні проросійської кампанії впливу та на якого Чехія наклала національні санкції.
Про це повідомила чеська газета Denik N з посиланням на два неназваних джерела, пише "Європейська правда".
За даними видання, Міністерство внутрішніх справ Словаччини надало Артему Марчевському статус тимчасового захисту.
Цю інформацію виданню підтвердив і адвокат Марчевського Леонід Кушнаренко.
Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток не захотів давати коментарі з цього приводу. Він зазначив, що не має конкретної інформації про справу. Однак пізніше його міністерство заявило, що вже давно займається справою і надасть інформацію після завершення розслідування.
Марчевський був внесений до санкційного списку Чехії в березні після того, як чеські спецслужби заявили, що він керував зареєстрованим у Чехії сайтом Voice of Europe.
Прага стверджує, що цей сайт використовували для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації за вказівкою Віктора Медведчука, проти якого Чехія теж ввела санкції.
Denik N зазначив, що після того, як Прага запровадила санкції проти Марчевського, він попрямував до Словаччини, де нині керує уряд на чолі з проросійським прем’єр-міністром Робертом Фіцо.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Марчевський отримав тимчасовий захист у Чехії. Чеські посадовці очікували, що він втратить цей статус через 60 днів після включення до списку санкцій, і це позбавить його права на проживання в ЄС.
Якби Марчевського включили до загальноєвропейського списку санкцій, він був би повинен залишити Словаччину.
Про викриття мережі, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі, у березні оголосила Чехія.
Крім того, бельгійська прокуратура розслідує можливе втручання Росії у майбутні вибори до Європарламенту на підставі даних, які надали розвідувальні служби.