Глава МИД Британии предупредил, что РФ может атаковать гражданские суда в Черном море

Россия может атаковать гражданские суда в Черном море, чтобы уничтожить украинский экспорт после срыва "зерновой сделки".

Соответствующее предупреждение сделал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает "Европейская правда".

Клеверли заявил, что непременно обсудит недобросовестное поведение России на заседании Совета безопасности ООН.

"Великобритания считает, что Россия может усилить свою кампанию по уничтожению украинского продовольственного экспорта, атакуя гражданские суда в Черном море.

Мы будем освещать это недобросовестное поведение в Совете безопасности ООН. Россия должна прекратить держать мировые поставки продовольствия в заложниках и вернуться к соглашению", – написал британский министр в Twitter.

The UK believes that Russia may escalate its campaign to destroy Ukraine’s food exports by targeting civilian ships in the Black Sea.



We will highlight this unconscionable behaviour at the UNSC. Russia should stop holding global food supplies hostage and return to the deal. — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) July 25, 2023

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 25 июля, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Во время разговора также поднимался вопрос продолжения Черноморской зерновой инициативы.

Напомним, в Госдепартаменте США предупредили, что Россия может готовить операцию под чужим флагом в Черном море на фоне серии атак по портовой инфраструктуре на юге Украины.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.