Польща заявила про численні напади з Білорусі на своїх прикордонників

Польські прикордонники у вівторок, 25 липня, заявили про численні атаки на них з території Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", у Twitter розповіла Прикордонна служба Польщі, яка також опублікувала відео.

Польські прикордонники стверджують, що чоловікам з боку Білорусі, які мали намір нелегально перетнути кордон, не сподобалося, що кордон охороняється і на їхньому шляху, окрім технічного бар'єра, стоять польські патрулі.

Як йдеться у повідомленні, люди з білоруського боку кидали каміння та гілки дерев в офіцерів і солдатів Польщі.

Na 🇵🇱🇧🇾 granicy dochodzi do licznych ataków na polskie służby.Osoby po białoruskiej stronie rzucają w funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami,konarami drzew. Służby🇧🇾kiedyś odpowiedzialne za ochronę granicy zajmują się organizowaniem i zachęcaniem do jej nielegalnego przekraczania pic.twitter.com/oIkPEaH41a — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) July 25, 2023

"Білоруські служби, які колись були відповідальні за охорону кордону, беруть участь в організації та заохоченні нелегальних перетинів кордону", – зазначається у дописі.

За словами польських прикордонників, їхні білоруські колеги вказують на зручні місця для нелегального перетину кордону, а також "надають обладнання для прориву через прикордонну охорону іноземцям, які не шукають міжнародного захисту у Польщі".

"Їхня мета – потрапити до обраної ними країни на Заході", – наголошує Прикордонна служба Польщі.

"Цегла, бруківка, щебінь, які використовують під час нападів, не випадково лежать біля шлагбаума, їх постачають і збирають білоруські служби, а дії тих, хто намагається перетнути кордон всупереч чинним правилам, загрожують життю і здоров'ю офіцерів", – також йдеться у повідомленні.

Протягом доби неділі, 23 липня, нелегальні мігранти, які намагалися прорватися з Білорусі на територію Польщі, шість разів агресивно атакували польських прикордонників.

Як відомо, влітку 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу. Країни Балтії та Польща вважали це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції та громадянського суспільства.

У відповідь Польща минулого року завершила спорудження п'ятиметрового паркану на кордоні з Білоруссю та щойно завершила облаштування електронного бар’єра із засобами спостереження.