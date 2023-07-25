Польша заявила о многочисленных нападениях из Беларуси на своих пограничников

Польские пограничники во вторник, 25 июля, заявили о многочисленных атаках на них с территории Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в Twitter написала Пограничная служба Польши, которая также опубликовала видео.

На нем, утверждают пограничники, мужчинам со стороны Беларуси, которые намеревались нелегально пересечь границу, не понравилось, что граница охраняется и на их пути, кроме технического барьера, стоят польские патрули.

Как сказано в сообщении, "люди с белорусской стороны бросают камни, ветки в офицеров и солдат" Польши.

Na 🇵🇱🇧🇾 granicy dochodzi do licznych ataków na polskie służby.Osoby po białoruskiej stronie rzucają w funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami,konarami drzew. Służby🇧🇾kiedyś odpowiedzialne za ochronę granicy zajmują się organizowaniem i zachęcaniem do jej nielegalnego przekraczania pic.twitter.com/oIkPEaH41a — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) July 25, 2023

"Белорусские службы, которые когда-то были ответственны за охрану границы, участвуют в организации и поощрении нелегальных пересечений границы", – отмечается в заметке.

По словам польских пограничников, их белорусские коллеги "указывают на удобные места для нелегального пересечения границы", а также "предоставляют оборудование для прорыва через пограничную охрану для иностранцев, которые не ищут международной защиты в Польше".

"Их цель – попасть в выбранную ими страну на западе", – отмечает Пограничная служба Польши.

"Кирпичи, брусчатка, щебень, которые используются во время нападений, не случайно находятся у шлагбаума, их поставляют белорусские службы, а действия тех, кто пытается пересечь границу вопреки действующим правилам, угрожают жизни и здоровью офицеров", – также говорится в сообщении.

В течение суток воскресенья, 23 июля, нелегальные мигранты, которые пытались прорваться из Беларуси на территорию Польши, шесть раз агрессивно атаковали польских пограничников.

Как известно, летом 2021 года режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока. Страны Балтии и Польша считали это местью за жесткую позицию относительно репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

В ответ Польша в прошлом году завершила сооружение пятиметрового забора на границе с Беларусью и только что завершила обустройство электронного барьера со средствами наблюдения.