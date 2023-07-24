З Білорусі до Польщі рвалися нелегали: прикордонників закидали камінням

Протягом доби неділі, 23 липня, нелегальні мігранти, які намагалися прорватися з Білорусі на територію Польщі, шість разів агресивно атакували польських прикордонників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польську прикордонну службу у Twitter.

За даними служби, протягом доби 54 іноземці, серед яких громадяни Ємену, Індії, Еритреї, намагалися нелегально потрапити з Білорусі до Польщі.

Крім того, групи нелегалів з території Білорусі чотири рази закидали камінням польські патрулі біля прикордонного пункту у Дубичах Церковних і ще двічі біля прикордонного пункту у Мельнику.

W dn.23.07 do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾 54 cudzoziemców https://t.co/0z0iwvjWyT.ob.: Jemenu, Indii, Erytrei. Grupy cudzoziemców znajdujące się po stronie 🇧🇾 atakowały kamieniami 🇵🇱 patrole na odcinkach #PSGDubiczeCerkiewne czterokrotnie, a #PSGMielnik dwukrotnie. pic.twitter.com/TTC9UempdW — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) July 24, 2023

Як відомо, влітку 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу. Країни Балтії і Польща вважали це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.

У відповідь Польща минулого року завершила спорудження п'ятиметрового паркану на кордоні з Білоруссю та щойно завершила облаштування електронного бар’єра із засобами спостереження.

Тим часом 21 липня на польсько-литовському кордоні затримали громадянина Латвії, який намагався незаконно перевезти до Німеччини чотирьох африканських нелегалів.