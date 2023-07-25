Румунське судно потрапило під обстріл РФ під час атаки на український порт

У результаті обстрілу Росією українського дунайського порту Рені в ніч проти понеділка зазнало незначних пошкоджень румунське судно.

Цю інформацію у вівторок підтвердило румунське Міністерство закордонних справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал HotNews.ro.

МЗС Румунії заявило, що через представників генерального консульства в Одесі, яке тимчасово працює в центральному офісі Мністерства, здійснило розслідування інциденту з румунським судном в порту Рені.

За попередньою інформацією, отриманою представниками румунського консульства від української влади, судно зазнало незначних пошкоджень і продовжило свій рейс.

Румунське МЗС також заявляє, що в результаті атак, спрямованих проти українських портів на Дунаї, жоден румунський громадянин не постраждав.

Нагадаємо, вночі 24 липня російські військові завдали чергового удару по Одеській області. За даними українських військових, метою атаки стала портова інфраструктура Дунаю.

Унаслідок ударів зруйновано ангар із зерном, пошкоджено резервуари для зберігання інших вантажів. В одному з виробничих приміщень виникла пожежа.

Глава військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер повідомив, що під час атаки постраждали шестеро співробітників порту. Чотирьох госпіталізували з пораненнями.

Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав останні обстріли РФ серйозною загрозою для безпеки Чорного моря.