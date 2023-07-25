Санду про розслідування щодо стеження РФ у Молдові: Спецслужби в курсі

Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала журналістське розслідування щодо масштабного стеження спецслужб РФ через посольство у Кишиневі.

Про це вона говорила на брифінгу для преси у вівторок, 25 липня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За словами Санду, спецслужби Молдові мають інформацію про шпигунство Росії.

"Ця інформація відома нашим спецслужбам. У відповідний час вони розкажуть подробиці і запропонують вирішення цієї проблеми", – додала вона.

Нагадаємо, у свіжому розслідуванні Jurnal TV і The Insider йшлося, що на даху російського посольства в Молдові встановлено десятки антен і супутникових тарілок, які спецслужби РФ використовують для стеження.

Після цього МЗС Молдови викликало російського посла Олега Васнецова, щоб отримати пояснення дій російських спецслужб у Кишиневі.

У квітні Центр "Досьє" опублікував розслідування, в якому йшлося, що спецслужби РФ встановили в країнах Європи систему стеження за допомогою антен на посольствах, які обслуговували вислані з цих країн російські дипломати.