Укр Рус Eng

Венгрия продавила изъятие трех человек из санкционного списка ЕС из-за войны РФ - СМИ

Среда, 26 июля 2023, 15:15

Послы ЕС в среду продлили на шесть месяцев замораживание активов и запрет на выдачу виз 1800 физическим и юридическим лицам за подрыв Россией территориальной целостности Украины, при этом Будапешт добился отмены санкций против трех человек.

Об этом сообщил редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

По информации Джозвяка, усилиями Венгрии из санкционного списка "удалось удалить три второстепенных лица, но сначала она хотела удалить девять".

Венгрия регулярно выставляет ЕС требования ослабить антироссийские санкции или изъять конкретных лиц из санкционных списков. Ранее российский патриарх Кирилл не попал в санкционный список ЕС из-за сопротивления Венгрии.

Еще в декабре 2022 года от Будапешта звучали требования провести оценку влияния введенных санкций.

Напомним, 30 июня лидеры ЕС решили еще на шесть месяцев продлить экономические санкции, введенные в связи с агрессивной войной РФ против Украины. Венгрия согласилась дать "зеленый свет", учитывая оценку Еврокомиссией санкций, которая вскоре ожидается.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
санкции Венгрия Война с РФ