Венгрия продавила изъятие трех человек из санкционного списка ЕС из-за войны РФ - СМИ

Послы ЕС в среду продлили на шесть месяцев замораживание активов и запрет на выдачу виз 1800 физическим и юридическим лицам за подрыв Россией территориальной целостности Украины, при этом Будапешт добился отмены санкций против трех человек.

Об этом сообщил редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

По информации Джозвяка, усилиями Венгрии из санкционного списка "удалось удалить три второстепенных лица, но сначала она хотела удалить девять".

In a separate decision the EU ambassadors also prolonged by 6 months the visa bans and asset freezes on 1800 people/entities that have undermined #Ukraine’s territorial integrity. #Hungary managed to remove three minor names but wanted to remove as many as 9 initially. #Russia