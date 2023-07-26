У Словенії компанію звинуватили в експлуатації 28 українців, яких найняли незаконно

Словенська компанія Alumero визнала, що найняла 28 громадян України з порушенням законодавства, й заплатила штраф.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на словенський портал 24ur.

У понеділок Трудова інспекція Словенії заявила, що виявила випадки експлуатації робочої сили в Alumero. Серед іншого, 28 українців компанія найняла з порушенням закону – через дві компанії-посередниці, які не мали відповідного дозволу.

Також інспектори заявили, що українські працівники Alumero нібито працювали по 12 і більше годин на день, а ставлення до них було іншим, ніж до словенських працівників – начебто їм не дозволяли користуватись спільними їдальнями й навіть інколи не відпускали на обід.

У результаті Alumero та двом компаніям-посередницям, через яких наймали українців, виписали штраф у розмірі 40 тисяч євро.

Сама компанія відреагувала на звинувачення, заявивши, що всіх громадян України вже працевлаштували належним чином. Там пояснили це браком робочої сили у Словенії й неналежною перевіркою посередників під час найму на роботу.

"Ми рішуче відкидаємо всі звинувачення в експлуатації або дискримінації українських працівників, – заявив генеральний директор Alumero Патрік Пфайффер. – У нас працюють працівники з Боснії і Герцеговини, Австрії, Непалу, Угорщини, Словенії та України, і до всіх ставляться однаково, незалежно від віку, етнічного походження, статі, національності чи раси".

У компанії також заперечили звинувачення в тому, що українським працівникам не дозволяли брати обідню перерву або користуватися спільною їдальнею.

Alumero присутня в Словенії з 2012 року і наразі налічує 130 працівників у Словенській Бистриці. Серед іншого, вона виробляє несучі конструкції для сонячних електростанцій і збирає мобільні сонячні електростанції.

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