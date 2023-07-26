В Словении компанию обвинили в эксплуатации 28 украинцев, которых наняли незаконно

Словенская компания Alumero признала, что наняла 28 граждан Украины с нарушением законодательства, и заплатила штраф.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на словенский портал 24ur.

В понедельник Трудовая инспекция Словении заявила, что обнаружила случаи эксплуатации рабочей силы в Alumero. Среди прочего, 28 украинцев компания наняла с нарушением закона – через две компании-посредника, не имевших соответствующего разрешения.

Также инспекторы заявили, что украинские работники Alumero якобы работали по 12 и более часов в день, а отношение к ним было иным, чем к словенским работникам – якобы им не позволяли пользоваться общими столовыми и даже иногда не отпускали на обед.

В результате Alumero и двум компаниям-посредникам, через которых нанимали украинцев, выписали штраф в размере 40 тысяч евро.

Сама компания отреагировала на обвинения, заявив, что всех граждан Украины уже трудоустроили должным образом. Там объяснили это нехваткой рабочей силы в Словении и ненадлежащей проверкой посредников при найме на работу.

"Мы решительно отвергаем все обвинения в эксплуатации или дискриминации украинских работников, – заявил генеральный директор Alumero Патрик Пфайффер, – У нас работают работники из Боснии и Герцеговины, Австрии, Непала, Венгрии, Словении и Украины, и ко всем относятся одинаково, независимо от возраста, этнического происхождения, пола, национальности или расы".

В компании также отрицают обвинения в том, что украинским работникам не позволяли брать обеденный перерыв или пользоваться общей столовой.

Alumero присутствует в Словении с 2012 года и в настоящее время насчитывает 130 работников в Словенской Быстрице. Среди прочего, она производит несущие конструкции для солнечных электростанций и собирает мобильные солнечные электростанции.

Читайте также: Спасительные беженцы: что думают в государствах ЕС о притоке рабочей силы из Украины.