ЄС спрямує додаткові пожежні літаки до охопленої пожежами Греції

Європейський Союз через Механізм цивільного захисту спрямує ще два пожежні літаки до Греції, яка більше тижня бореться з лісовими пожежами.

Як передає "Європейська правда", про це заявив єврокомісар з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

"Сильні лісові пожежі в Греції все ще не під контролем. На додаток до підтримки, вже наданої через Механізм цивільного захисту ЄС, ми відправляємо ще два пожежні літаки з Франції, щоб допомогти загасити полум'я.

Це європейська солідарність у найкращому вигляді!" – написав він у Twitter.

The heavy #wildfires in Greece are not under control yet.



In addition to the support already provided via the #EUCivilProtectionMechanism, we are deploying another 2 #rescEU canadairs from France to help put down the flames.



This is #EUsolidarity at its best!

🇨🇵🇪🇺🇬🇷 pic.twitter.com/Ywp2RXxkca