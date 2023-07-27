ЄС спрямує додаткові пожежні літаки до охопленої пожежами Греції

Європейський Союз через Механізм цивільного захисту спрямує ще два пожежні літаки до Греції, яка більше тижня бореться з лісовими пожежами.

Як передає "Європейська правда", про це заявив єврокомісар з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

"Сильні лісові пожежі в Греції все ще не під контролем. На додаток до підтримки, вже наданої через Механізм цивільного захисту ЄС, ми відправляємо ще два пожежні літаки з Франції, щоб допомогти загасити полум'я.

Це європейська солідарність у найкращому вигляді!" – написав він у Twitter.

The heavy #wildfires in Greece are not under control yet.



In addition to the support already provided via the #EUCivilProtectionMechanism, we are deploying another 2 #rescEU canadairs from France to help put down the flames.



This is #EUsolidarity at its best!

🇨🇵🇪🇺🇬🇷 pic.twitter.com/Ywp2RXxkca — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) July 27, 2023

Раніше в Єврокомісії повідомили, що 10 країн (Болгарія, Хорватія, Кіпр, Франція, Італія, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Сербія та Франція) беруть участь у реагуванні Механізму цивільного захисту ЄС на лісові пожежі в Греції. Загалом понад 490 пожежників і 7 літаків були направлені в різні райони країни.

Один офіцер зв'язку ЄС підтримує координацію операцій в Греції, а супутникове картографування ЄС Copernicus забезпечує оцінку збитків у кількох районах Аттики і Родосу.

Нагадаємо, міністр цивільного захисту Греції Василіс Папагеоргіу в середу оголосив про запровадження надзвичайного стану в усіх муніципальних одиницях острова Родос, де вже понад тиждень борються з лісовими пожежами.

У середу пожежі в Греції забрали життя ще двох людей. Перед цим повідомлялося про трьох загиблих.