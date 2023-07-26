На охопленому пожежами грецькому Родосі оголосили надзвичайний стан

Міністр цивільного захисту Греції Василіс Папагеоргіу в середу оголосив про запровадження надзвичайного стану в усіх муніципальних одиницях острова Родос, де вже понад тиждень борються з лісовими пожежами.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Greek City Times.

Протягом минулого тижня у зв'язку з пожежею надзвичайний стан оголосили в чотирьох муніципалітетах Родосу. Таким чином, відтепер цей правовий режим поширився на всю територію грецького острова.

Ситуація з пожежами на Родосі залишається складною. Пожежно-рятувальні служби Греції разом із волонтерами й місцевими жителями докладають зусиль, аби за несприятливих погодних умов зупинити поширення вогню.

Від світанку до гасіння пожеж також долучили з літаків та гелікоптерів, які допомагають у гасінні пожеж разом з наземними силами.

Як відомо, Греція вже понад тиждень бореться із масштабними лісовими пожежами на острові Родос. Близько 20 тисяч людей були змушені покинути свої будинки і готелі на острові.

Лісові пожежі також вирують на острові Корфу, біля західного узбережжя Греції, та на острові Евбея, поблизу столиці Афін. За останніми даними, жертвами пожеж у Греції стали троє осіб.