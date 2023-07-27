Пожежі у Греції забрали життя ще двох людей, є затриманий за підозрою в підпалі

У середу лісові пожежі в центральній грецькій області Магнісія забрали життя двох людей, в той час як вогонь продовжував знищувати ліси, пасовища і фермерські господарства до ночі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

У першому випадку загинула 69-річна жінка, яка застрягла в кемпінговому трейлері в сільській гірській місцевості Платанос. Як повідомляється, жінка страждала на ожиріння і не могла реагувати на попередження про наближення пожежі.

Її чоловік намагався відбуксирувати трейлер у безпечне місце, але вогонь наздогнав його, і він був змушений тікати. Парамедики знайшли його непритомним, і очікується, що він повністю одужає.

Згідно з повідомленнями, пара жила в трейлері біля загону для тварин.

У другому випадку загинув пастух, намагаючись врятувати свою отару. За словами його брата, який дослухався до наказів про евакуацію, 45-річний чоловік виводив своїх тварин на більш високу місцевість в Агіос Георгіос Феррон, на захід від Волоса, коли його оточив вогонь, що почався в сусідньому селі Велестіно.

Тим часом поліція заарештувала чоловіка, підозрюваного у підпалі, внаслідок якого загинула жінка в трейлері, і допитує його у зв'язку з іншими пожежами в цьому районі.

Раніше повідомлялося, що у важкодоступному регіоні на острові Евбея знайшли тіло 41-річного скотаря, який з неділі вважався зниклим безвісти.

Крім того, біля міста Карістос на острові Евбея впав літак, який допомагав із гасінням пожеж. Внаслідок авіакатастрофи загинули двоє пілотів.

Міністр цивільного захисту Греції Василіс Папагеоргіу в середу оголосив про запровадження надзвичайного стану в усіх муніципальних одиницях острова Родос, де вже понад тиждень борються з лісовими пожежами.