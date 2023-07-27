ЕС направит дополнительные пожарные самолеты в охваченную пожарами Грецию

Европейский Союз через Механизм гражданской защиты направит еще два пожарных самолета в Грецию, которая больше недели борется с лесными пожарами.

Как передает "Европейская правда", об этом заявил еврокомиссар по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

"Сильные лесные пожары в Греции все еще не под контролем. В дополнение к поддержке, уже оказанной через Механизм гражданской защиты ЕС, мы отправляем еще 2 пожарных самолета из Франции, чтобы помочь потушить пламя.

Это европейская солидарность в лучшем виде!" – написал он в Twitter.

The heavy #wildfires in Greece are not under control yet.



In addition to the support already provided via the #EUCivilProtectionMechanism, we are deploying another 2 #rescEU canadairs from France to help put down the flames.



This is #EUsolidarity at its best!

🇨🇵🇪🇺🇬🇷 pic.twitter.com/Ywp2RXxkca — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) July 27, 2023

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что 10 стран (Болгария, Хорватия, Кипр, Франция, Италия, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Сербия и Франция) участвуют в реагировании Механизма гражданской защиты ЕС на лесные пожары в Греции. Всего более 490 пожарных и 7 самолетов были направлены в разные районы страны.

Один офицер связи ЕС поддерживает координацию операций в Греции, а спутниковое картографирование ЕС Copernicus обеспечивает оценку ущерба в нескольких районах Аттики и Родоса.

Напомним, министр гражданской защиты Греции Василис Папагеоргиу в среду объявил о введении чрезвычайного положения во всех муниципальных единицах острова Родос, где уже более недели борются с лесными пожарами.

В среду пожары в Греции унесли жизни еще двух человек. Перед этим сообщалось о трех погибших.