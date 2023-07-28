Австрійське видання звинуватило спікера парламенту, що той став на захист підсанкційного олігарха з РФ

Австрійське видання Der Standard вийшло з матеріалом, у якому звинуватило спікера Національної ради Австрії Вольфганга Соботку у тому, що політик в розмовах у Брюсселі захищає російського підсанкційного олігарха В'ячеслава Кантора.

Матеріал видання був опублікований 27 липня, пише "Європейська правда".

"Серед тих, хто заступається за Кантора, слід виділити главу Національної ради Вольфганга Соботку", – йдеться у публікації.

У матеріалі стверджується, що Соботка міг розмовляти з високопоставленими політиками ЄС про Кантора під час візитів до Брюсселя. Про що саме йшлося у розмовах, видання не повідомляє, але наголошує, що Соботка не відповідає за санкції та зовнішню політику.

Видання згадує, що у минулому Соботка позитивно висловлювався про Кантора. Під час вручення олігарху почесної відзнаки Австрії у 2021 році Соботка говорив, що "високо цінує російського мільярдера", який, за словами австрійського політика, "присвятив свою енергію не тільки добробуту єврейських громад, а й просуванню європейських цінностей і вдосконаленню європейського суспільства".

На прохання журналістів прокоментувати контакти політика в Брюсселі прессекретар Соботки заявив, що спікер "регулярно обмінюється думками з різними особистостями на різні теми", додавши, що ці "дискусії є конфіденційними".

Зазначається, що Кантор, який, окрім російського, має також британське та ізраїльське громадянство, бореться з санкціями юридично: його французькі адвокати вже подали скаргу проти Єврокомісії до Суду ЄС. Повідомлялося, що в ЄС на захист Кантора заступилася, зокрема, Угорщина.

За словами міністра закордонних справ і міністра з європейських справ Австрії Кароліни Едтштадлер, офіційна позиція Відня полягає в підтримці санкцій проти Кантора.

Вона наголосила, що ні вона, ні міністр закордонних справ Александер Шалленберг "не доклали жодних зусиль для того, щоб такі особи, як Моше Кантор, були вилучені з санкційних списків".

В'ячеслав Кантор, чиї акції в групі "Азоти" були заморожені в Польщі, тісно пов'язаний з Владіміром Путіним: Кантор допомагав йому просувати російську версію історії на міжнародному рівні й був внесений до списку санкцій ЄС після вторгнення Росії в Україну.

Нещодавно Міністерство розвитку й технологій Польщі оголосило про призначення тимчасового управління в трьох компаніях, пов’язаних із Кантором.

Варто зазначити, у січні цього року ЗМІ повідомляли, що Угорщина вимагає виключити Кантора і ще вісьмох осіб із санкційного списку ЄС. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба тоді розкритикував цю пропозицію Будапешта.