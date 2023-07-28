Австрийское издание обвинило спикера парламента, что тот встал на защиту подсанкционного олигарха из РФ

Австрийское издание Der Standard вышло с материалом, в котором обвинило спикера Национального совета Австрии Вольфганга Соботку в том, что политик в разговорах в Брюсселе защищает российского подсанкционного олигарха Вячеслава Кантора.

Материал издания был опубликован 27 июля, пишет "Европейская правда".

"Среди тех, кто заступается за Кантора, следует выделить главу Национального совета Вольфганга Соботку", – говорится в публикации.

В материале утверждается, что Соботка мог говорить с высокопоставленными политиками ЕС о Канторе во время визитов в Брюссель. О чем речь шла в разговорах, издание не сообщает, но отмечает, что Соботка не отвечает за санкции и внешнюю политику.

Издание вспоминает, что в прошлом Соботка положительно говорил о Канторе. Во время вручения олигарху почетного знака отличия Австрии в 2021 году Соботка говорил, что "высоко ценит российского миллиардера", который, по словам австрийского политика, "посвятил свою энергию не только благосостоянию еврейских общин, но и продвижению европейских ценностей и совершенствованию европейского общества".

По просьбе журналистов прокомментировать контакты спикера в Брюсселе пресс-секретарь Соботки заявил, что спикер "регулярно обменивается мнениями с разными личностями на разные темы", добавив, что эти "дискуссии являются конфиденциальными".

Отмечается, что Кантор, который, кроме российского, имеет также британское и израильское гражданство, борется с санкциями юридически: его французские адвокаты уже подали жалобу против Еврокомиссии в Суд ЕС. Сообщалось, что в ЕС в защиту Кантора вступилась, в частности, Венгрия.

По словам министра иностранных дел и министра по европейским делам Австрии Каролины Эдтштадлер, официальная позиция Вены заключается в поддержке санкций против Кантора.

Она подчеркнула, что ни она, ни министр иностранных дел Александер Шалленберг "не приложили никаких усилий для того, чтобы такие лица, как Моше Кантор, были изъяты из санкционных списков".

Вячеслав Кантор, чьи акции в группе "Азоты" были заморожены в Польше, тесно связан с Владимиром Путиным: Кантор помогал ему продвигать российскую версию истории на международном уровне и был внесен в санкционный список ЕС после вторжения России в Украину.

Недавно Министерство развития и технологий Польши объявило о назначении временного управления в трех компаниях, связанных с подсанкционным приближенным к Владимиру Путину российским олигархом Вячеславом Кантором.

Стоит отметить, что в январе этого года СМИ сообщали, что Венгрия требует исключить Кантора и еще восьмерых из санкционного списка ЕС. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал это предложение Будапешта.