Еще одно государство ЕС откроет посольство в Молдове

Молдавский посол в Греции Андрей Попов сообщил о намерениях греческих властей открыть посольство Греции в Кишиневе.

Об этом Попов написал в Facebook по итогам встречи с заместителем министра иностранных дел Греции по вопросам экономического сотрудничества Константиносом Фрагогианисом, сообщает "Европейская правда".

Молдавский посол обсудил с представителем греческого МИДа вопросы, согласованные на майском заседании совместного межправительственного комитета Молдовы и Греции.

"В частности, я поблагодарил его за решение греческих властей открыть посольство в Кишиневе – шаг, который, безусловно, будет способствовать продвижению двустороннего партнерства", – отметил Попов, добавив, что Молдова будет работать над восстановлением прямого авиасообщения между Кишиневом и Афинами.

В Молдове сейчас работают менее трех десятков посольств иностранных государств – большинство, как и Греция, выполняют посольские функции в стране по совместительству в Румынии.

Ранее стало известно, что о намерениях открыть посольство в Кишиневе заявила Бельгия.