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Нелегали великими групами штурмували кордон із Польщею з території Білорусі

Понеділок, 3 липня 2023, 10:57

Протягом неділі, 2 липня, польські прикордонники зареєстрували 159 нелегальних мігрантів, які намагалися перетнути кордон з території Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила Прикордонна служба Польщі у Twitter.

"Іноземці намагалися незаконно перетнути кордон великими групами – більше 60 осіб", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що група з 19 осіб повернулася на територію Білорусі після того, як потрапила в поле зору польського прикордонного патруля.

Нагадаємо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу. Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.

З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла. Також регулярно виявляють осіб, які допомагають мігрантам продовжити подорож вглиб ЄС.

Польща минулого року завершила спорудження 5-метрового паркану на кордоні та щойно завершила облаштування електронного бар’єру із засобами спостереження. 

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