Нелегалы большими группами штурмовали границу с Польшей с территории Беларуси

В течение воскресенья, 2 июля, польские пограничники зарегистрировали 159 нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь границу с территории Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила Пограничная служба Польши в Twitter.

"Иностранцы пытались незаконно пересечь границу большими группами – более 60 человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что группа из 19 человек вернулась на территорию Беларуси после того, как попала в поле зрения польского пограничного патруля.

W dn.02.07 do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾159 os. w tym m. in. 38 ob.Indii.

19 os.zawróciło na🇧🇾na widok patroli służb🇵🇱

Cudzoziemcy granicę próbowali nielegalnie przekroczyć w dużych grupach nawet ponad 60-osobowych. pic.twitter.com/qEBgQeIHVn — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) July 3, 2023

Напомним, с лета 2021 года режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

С зимы 2021 года интенсивность таких попыток существенно снизилась, но проблема не исчезла. Также регулярно выявляют лиц, которые помогают мигрантам продолжить путешествие вглубь ЕС.

Польша в прошлом году завершила сооружение 5-метрового забора на границе и только что завершила обустройство электронного барьера со средствами наблюдения.