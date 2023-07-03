Голова МЗС Литви: Запрошення України на саміті НАТО має бути незворотним

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтримує чітке й таке, що не може бути відкликаним, запрошення України до Північноатлантичного Альянсу на саміті у Вільнюсі наступного тижня.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, Ландсбергіс сказав журналістам у понеділок після засідання литовських високопосадовців.

Голова литовського МЗС підкреслив, що позиція його держави щодо членства України в НАТО залишається незмінною.

"Ми всебічно підтримуємо прагнення України і підтримуємо їх, їхню позицію. (Формулювання Литви. – Ред.) узяти на себе зобов'язання таким чином, щоб запрошення (Україні вступити в НАТО. – Ред.) було ясним і не могло бути відкликане", – сказав Ландсбергіс.

Зустріч у Президентському палаці, яку відвідав голова литовського МЗС, була присвячена підготовці до Вільнюського саміту НАТО. У ній узяли участь прем’єр-міністерка, спікерка Сейму, міністр оборони, головнокомандувач армією та голова Комітету Сейму в закордонних справах.

Ніхто з них не прокоментував зміст зустрічі. Речник президента Литви Рідас Ясюльоніс лише зауважив, що "зустріч була робочою".

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Як повідомлялося, Україна сформулювала два конкретні очікування від прийдешнього саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі – стосовно членства й гарантій безпеки – й до останнього наполягатиме на їхньому затвердженні.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

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