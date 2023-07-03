Глава МИД Литвы: Приглашение Украины на саммите НАТО должно быть необратимым

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис поддерживает четкое и такое, что не может быть отозвано, приглашение Украины в Североатлантический Альянс на саммите в Вильнюсе на следующей неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, Ландсбергис сказал журналистам в понедельник после заседания литовских чиновников.

Глава литовского МИД подчеркнул, что позиция его государства относительно членства Украины в НАТО остается неизменной.

"Мы всесторонне поддерживаем стремление Украины и поддерживаем их, их позицию (формулировка Литвы. – Ред.) взять на себя обязательства таким образом, чтобы приглашение (Украине вступить в НАТО. – Ред.) было ясным и не могло быть отозвано", – сказал Ландсбергис.

Встреча в Президентском дворце, которую посетил глава литовского МИД, была посвящена подготовке к Вильнюсскому саммиту НАТО. В ней приняли участие премьер-министр, спикер Сейма, министр обороны, главнокомандующий армией и председатель Комитета Сейма по иностранным делам.

Никто из них не прокомментировал содержание встречи. Представитель президента Литвы Ридас Ясюльонис лишь отметил, что "встреча была рабочей".

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Как сообщалось, Украина сформулировала два конкретных ожидания от грядущего саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе – относительно членства и гарантий безопасности – и до последнего будет настаивать на их утверждении.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что понимает невозможность вступления Украины в НАТО во время войны, однако не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.

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