Польский министр: Беларусь помогает мигрантам преодолевать ограждения на границе

Беларусь обеспечивает нелегальных мигрантов оборудованием, благодаря которому они могут перейти через ограждение на польской границе.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщил в Twitter уполномоченный польского правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин.

По его словам, ситуация на границе Польши с Беларусью остается напряженной, а "нападения на польских пограничников – охранников и солдат – со стороны групп агрессивных иностранцев происходят ежедневно".

The situation on Poland’s border with Belarus remains tense. Attacks on Polish border patrols – guards and soldiers – carried out by groups of aggressive foreigners occur on everyday basis. https://t.co/UvLwtpiyF4 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) July 30, 2023

"Белорусские спецслужбы не только доставляют мигрантов в пограничную зону, но и предоставляют им оборудование для нелегального перехода (лестницы, болторизы) и штурма польских пограничников (камни, кирпичи, брусчатка)", – отметил Жарин.

Как он убежден, "продолжается гибридная операция со стимулированным, искусственным миграционным давлением", и Польша "подвергается постоянным нападениям". Он также считает, что это "часть российского плана дестабилизации Европы, в частности восточного фланга НАТО".

"Характерной чертой российской гибридной войны является сокрытие истинного характера своих агрессивных действий за фальшивыми прикрытиями. Но Польша разоблачила эти угрозы и идентифицировала их точно и вовремя", – резюмировал Жарин.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о перемещении группы наемников ЧВК "Вагнер" в сторону Сувальского коридора, который соединяет страну с государствами Балтии, а также отделяет территорию Калининградской области и Беларуси.

Он допустил, что "вагнеровцы" могут помогать нелегалам штурмовать польскую границу или выдавать себя за мигрантов для совершения провокаций.

Перед этим стало известно, что Варшава ведет переговоры с Латвией и Литвой о том, как реагировать на присутствие наемников, и страны допускают возможное закрытие границ с Беларусью в случае необходимости.

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