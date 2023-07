Польский министр: Беларусь помогает мигрантам преодолевать ограждения на границе

Беларусь обеспечивает нелегальных мигрантов оборудованием, благодаря которому они могут перейти через ограждение на польской границе.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщил в Twitter уполномоченный польского правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин.

По его словам, ситуация на границе Польши с Беларусью остается напряженной, а "нападения на польских пограничников – охранников и солдат – со стороны групп агрессивных иностранцев происходят ежедневно".

The situation on Poland’s border with Belarus remains tense. Attacks on Polish border patrols – guards and soldiers – carried out by groups of aggressive foreigners occur on everyday basis. https://t.co/UvLwtpiyF4