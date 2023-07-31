Данія думає над забороною акцій зі спаленням Корану

Данія розглядає можливість заборонити акції протесту, на яких спалюють Коран або інші релігійні тексти, з міркувань безпеки та дипломатії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Як заявили у Міністерстві закордонних справ Данії, хоча захист свободи висловлення поглядів має вирішальне значення, такі протести приносять користь екстремістам і становлять загрозу безпеці.

У данському МЗС зазначили, що хочуть розглянути можливість втручання в деякі протести, на яких "ображають інші країни, культури і релігії і де це може мати значні негативні наслідки для Данії".

Водночас уряд країни підкреслив, що свобода слова є фундаментальною цінністю і будь-які зміни повинні відбуватися в рамках конституції, яка захищає свободу вираження поглядів.

В уряді також визнали, що такі суперечливі протести впливають на міжнародну репутацію Данії.

Зазначається, що ці протести досягли такого рівня, що Данія "розглядається як країна, яка сприяє образі та приниженню культур, релігій і традицій інших країн" у багатьох частинах світу.

Аналогічну заборону розглядає і влада Швеції.

Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що процес вже триває, і підтвердив, що перебуває в тісному контакті зі своєю данською колегою Метте Фредеріксен.

Євросоюз після акцій зі спаленням Корану у Данії і Швеції виступив із засудженням таких дій.

Провокаційні акції зі спаленням Корану у Швеції раніше призвели до ще більшого загострення відносин Стокгольма з Туреччиною, яка блокує вступ країни у НАТО. Зокрема, президент Туреччини Ердоган жорстко реагував на ці акції у скандинавській державі.