Президент Литви закликав НАТО бути сміливішим щодо членства України

Президент Литви Гітанас Науседа зикликав країни НАТО сміливіше реагувати на прагнення України стати членом Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю Reuters.

Науседа порадив союзникам по НАТО не зважати на побоювання, що членство України в Альянсі спровокує Росію.

За його словами, сміливість у цьому питанні підвищить боєздатність України, в той час як Москва розцінить будь-яку обережність як слабкість.

"Ми не повинні вагатися з прийняттям сміливіших рішень, тому що в іншому випадку режим Путіна вирішить, що західні союзники занадто слабкі, (що їх слід) загнати в кут і вони здадуться", – сказав Науседа.

Він додав, що сильніше формулювання щодо перспективи членства України в НАТО, "безумовно, підвищить бойовий дух українських солдатів на полі бою".

Раніше Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз – навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявляв, що підтримує чітке й таке, що не може бути відкликаним, запрошення України до Північноатлантичного Альянсу на саміті у Вільнюсі.

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