Президент Литвы призвал НАТО быть смелее в отношении членства Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны НАТО смелее реагировать на стремление Украины стать членом Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью Reuters.

Науседа посоветовал союзникам по НАТО не обращать внимания на опасения, что членство Украины в Альянсе спровоцирует Россию.

По его словам, смелость в этом вопросе повысит боеспособность Украины, в то время как Москва расценит любую осторожность как слабость.

"Мы не должны колебаться с принятием более смелых решений, потому что в противном случае режим Путина решит, что западные союзники слишком слабы, (что их следует) загнать в угол и они сдадутся", – сказал Науседа.

Он добавил, что более сильная формулировка относительно перспективы членства Украины в НАТО, "безусловно, повысит боевой дух украинских солдат на поле боя".

Ранее Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – даже если страна присоединится к Альянсу после войны.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что поддерживает четкое и такое, что не может быть отозвано, приглашение Украины в Североатлантический Альянс на саммите в Вильнюсе.

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