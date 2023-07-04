Зеленський обговорив із прем'єром Швеції ситуацію на полі бою та останні події в РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Про це інформує "Європейська правда".

У своєму Twitter український лідер заявив, що останні події на території РФ є свідченням розколу в російському суспільстві та слабкості владної вертикалі.

"У таких умовах подальший політичний тиск на Росію та військова підтримка України будуть найбільш ефективними", – переконаний Зеленський.

Провів телефонну розмову із @SwedishPM Ульфом Крістерссоном. 🇸🇪



Дякую за результативне піврічне головування Швеції в Раді Європейського Союзу й активну участь у підготовці двох санкційних пакетів проти країни-агресора.



Обговорили ситуацію на полі бою та останні події на… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2023

Він також подякував очільнику шведського уряду за результативне піврічне головування його країни в Раді ЄС, а також активну участь у підготовці двох санкційних пакетів проти Росії.

"Домовилися координувати зусилля для наближення членства України та Швеції в НАТО", – зазначив Зеленський.

За його словами, вони також обговорили темпи реалізації попередніх домовленостей щодо оборонної підтримки від Швеції, де президент України озвучив подальші потреби країни, зокрема щодо посилення ППО.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відвідає Вашингтон 5 липня для переговорів з президентом США Джо Байденом про заявку країни на вступ до НАТО, трансатлантичні безпекові зв'язки та війну Росії в Україні.

Читайте також матеріал "Європейської правди" про те, що буде з розширенням Альянсу після рішення щодо Фінляндії.