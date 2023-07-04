Зеленский обсудил с премьером Швеции ситуацию на поле боя и последние события в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Об этом информирует "Европейская правда".

В своем Twitter украинский лидер заявил, что последние события на территории РФ являются свидетельством раскола в российском обществе и слабости властной вертикали.

Провів телефонну розмову із @SwedishPM Ульфом Крістерссоном. 🇸🇪



Дякую за результативне піврічне головування Швеції в Раді Європейського Союзу й активну участь у підготовці двох санкційних пакетів проти країни-агресора.



Обговорили ситуацію на полі бою та останні події на… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2023

"В таких условиях дальнейшее политическое давление на Россию и военная поддержка Украины будут наиболее эффективными", – убежден Зеленский.

Он также поблагодарил главу шведского правительства за результативное полугодичное председательство его страны в Совете ЕС, а также активное участие в подготовке двух санкционных пакетов против России.

"Договорились координировать усилия для приближения членства Украины и Швеции в НАТО", – отметил Зеленский.

По его словам, они также обсудили темпы реализации предыдущих договоренностей по оборонной поддержке от Швеции, где президент Украины озвучил дальнейшие потребности страны, в частности по усилению ПВО.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон посетит Вашингтон 5 июля для переговоров с президентом США Джо Байденом о заявке страны на вступление в НАТО, трансатлантические связи по безопасности и войну России в Украине.

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