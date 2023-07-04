Євродепутат: Членство України в НАТО – єдина ефективна гарантія безпеки

Саміт НАТО у Вільнюсі повинен виправити помилки, допущені в минулому під час укладання Будапештського меморандуму 1994 року та на Бухарестському саміті 2008 року, та має стати можливістю надати Україні гарантії безпеки, які виходять за рамки надсилання зброї.

Про це пише депутат Європейського парламенту та співпрезидент партії ALDE Ільхан Кючюк у колонці під назвою "Членство України в НАТО – єдина ефективна гарантія безпеки" для видання Euractiv, повідомляє "Європейська правда",

Євродепутат відзначає: у деяких європейських столицях поширюється небезпечний наратив про те, що існує якась альтернатива членству України в НАТО.

"Вона полягає в наступному: Україна стає певною сірою зоною між демократичним світом і Росією, постійно перебуває у стані війни, але певною мірою процвітає, з сильною армією та постійною фінансовою та політичною підтримкою західних союзників", – пише політик.

Проте, за його словами, незручна правда полягає в тому, що будь-яка альтернатива членству в НАТО буде сприйматися як ще одна поступка Заходу Кремлю, щоб не "провокувати" Росію.

"Майбутній саміт НАТО у Вільнюсі – це не просто інший саміт. Йому необхідно виправити деякі серйозні помилки, допущені в минулому під час Будапештського меморандуму 1994 року та Бухарестського саміту 2008 року. Більше того, це прекрасна можливість надати Україні гарантії безпеки, які виходять за рамки надсилання зброї", – наголошує євродепутат.

Він нагадує, що Україна добровільно відмовилася від свого величезного ядерного арсеналу, третього за величиною у світі.

"Отже, настав час покласти край вето Росії щодо приєднання третіх країн до НАТО", – пише Кючюк.

Він додає, що ще в 2008 році Україні сказали, що вона колись приєднається до Альянсу.

"Настав час виконати цю обіцянку, офіційно запросивши їх приєднатися. Значна частина політичної еліти стурбована тим, що якщо Україна отримає запрошення приєднатися до НАТО на Вільнюському саміті, війська НАТО будуть на місці в Бахмуті, штурмуючи позиції Росії за лічені години. Ніщо не може бути дальшим від істини", – пише політик.

Він підкреслює, що НАТО вже має досвід прийому країн з окупованими територіями, про що свідчить приклад Німеччини.

Зокрема, Західна Німеччина, яка була в епіцентрі холодної війни в Європі, приєдналася до Альянсу в 1955 році, тоді як Східна Німеччина, яка перебувала під радянською окупацією, стала членом лише в 1990 році під час возз’єднання.

Кючюк переконаний: НАТО має надіслати офіційний сигнал Путіну, що часи вторгнення до сусідів, щоб перешкодити їм приєднатися до НАТО, минули. "Час це зробити – у Вільнюсі", – підкреслив євродепутат.

Напередодні президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз – навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.

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