Саммит НАТО в Вильнюсе должен исправить ошибки, допущенные в прошлом при заключении Будапештского меморандума 1994 года и на Бухарестском саммите 2008 года, и должен стать возможностью предоставить Украине гарантии безопасности, которые выходят за рамки отправки оружия.

Об этом пишет депутат Европейского парламента и сопрезидент партии ALDE Ильхан Кючюк в колонке под названием "Членство Украины в НАТО – единственная эффективная гарантия безопасности" для издания Euractiv, сообщает "Европейская правда",

Евродепутат отмечает: в некоторых европейских столицах распространяется опасный нарратив о том, что существует какая-то альтернатива членству Украины в НАТО.

"Она заключается в следующем: Украина становится некой серой зоной между демократическим миром и Россией, постоянно находится в состоянии войны, но в определенной степени процветает, с сильной армией и постоянной финансовой и политической поддержкой западных союзников", – пишет политик.

Однако, по его словам, неудобная правда заключается в том, что любая альтернатива членству в НАТО будет восприниматься как еще одна уступка Запада Кремлю, чтобы не "провоцировать" Россию.

"Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе – это не просто другой саммит. Ему необходимо исправить некоторые серьезные ошибки, допущенные в прошлом во время Будапештского меморандума 1994 года и Бухарестского саммита 2008 года. Более того, это прекрасная возможность предоставить Украине гарантии безопасности, которые выходят за рамки отправки оружия", – отмечает евродепутат.

Он напоминает, что Украина добровольно отказалась от своего огромного ядерного арсенала, третьего по величине в мире.

"Итак, пришло время положить конец вето России относительно присоединения третьих стран к НАТО", – пишет Кючюк.

Он добавляет, что еще в 2008 году Украине сказали, что она когда-то присоединится к Альянсу.

"Пришло время выполнить это обещание, официально пригласив их присоединиться. Значительная часть политической элиты обеспокоена тем, что если Украина получит приглашение присоединиться к НАТО на Вильнюсском саммите, войска НАТО за считанные часы будут в Бахмуте, штурмуя позиции России. Ничто не может быть дальше от истины", – пишет политик.

Он подчеркивает, что НАТО уже имеет опыт приема стран с оккупированными территориями, о чем свидетельствует пример Германии.

В частности, Западная Германия, которая была в эпицентре холодной войны в Европе, присоединилась к Альянсу в 1955 году, тогда как Восточная Германия, которая находилась под советской оккупацией, стала членом лишь в 1990 году во время воссоединения.

Кючюк убежден: НАТО должно послать официальный сигнал Путину, что времена вторжения к соседям, чтобы помешать им присоединиться к НАТО, прошли. "Время это сделать – в Вильнюсе", – подчеркнул евродепутат.

Накануне президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – даже если страна присоединится к Альянсу после войны.

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